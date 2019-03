Actualidade

A Comissão Europeia vai investir dois mil milhões de euros para criar um Conselho Europeu da Inovação, projeto que vai tornar Bruxelas acionista de 'startups' e pequenas e médias empresas na União Europeia (UE), captando ainda novas ideias.

Em causa está o projeto piloto que arranca hoje, estabelecendo que a Comissão Europeia possa "entrar no capital das empresas, comprando ações dessa empresa e ficando um acionista", afirmou hoje o comissário europeu para as áreas da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

Notando ser "a primeira vez" que Bruxelas dá passos para fazer investimentos diretos no setor privado, o responsável observou que o programa muda, assim, a forma como são financiadas as 'startups' e as Pequenas e Médias Empresas (PME) na UE, o que até agora era feito apenas à base de bolsas.