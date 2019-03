Actualidade

As autarquias vão contribuir com 12 milhões de euros para o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, que soma assim um total de 116 milhões, anunciou hoje o ministro do Ambiente e da Transição Energética.

"As 23 CIM (comunidades intermunicipais) e a Área Metropolitana, com propostas diferentes e que só elas, e nunca o Governo, poderiam construir, vão mesmo além do objetivo financeiro inicial: se a nossa expetativa era de somar dois milhões de euros das autarquias aos 104 milhões do Orçamento do Estado, perfazendo 106 milhões de euros, concluímos que o PART atinge os 116 milhões de euros", disse João Pedro Matos Fernandes.

O ministro falava após a assinatura dos contratos entre o Governo e 18 autarquias para a entrada em vigor, em abril, de um passe único nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, que custará no máximo 40 euros.