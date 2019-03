Actualidade

Os preços em Angola aumentaram 1,04% entre janeiro e fevereiro, o valor mensal mais baixo desde novembro de 2017, reduzindo a inflação acumulada a 12 meses para 17,6%, o registo mais baixo em três anos.

De acordo com o relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano sobre o comportamento da inflação, a que a Lusa teve hoje acesso, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) baixou face aos 1,14% no mês de janeiro.

Esta descida levou a que a inflação no acumulado de 12 meses passasse de 18,22% para 17,96% (fevereiro a janeiro), o valor mais baixo desde o período terminado em janeiro de 2016.