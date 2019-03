Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje que o Conselho de Ministros vai reunir-se na cidade da Beira, na terça-feira, para permitir que o Governo avalie o impacto provocado pelo ciclone Idai, que atingiu o centro do país.

"Perante este cenário dramático, o Governo decidiu realizar a nona sessão do Conselho de Ministros amanhã, na cidade da Beira, para acompanhar e avaliar a situação no terreno", afirmou Filipe Nyusi, numa declaração à nação.

As reuniões do Governo moçambicano são habitualmente realizadas na capital do país, que é constitucionalmente a sede do executivo.