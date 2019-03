Actualidade

A exposição "Nos Labirintos que Inventei", da autoria do artista português Cruzeiro Seixas, um dos precursores do movimento surrealista em Portugal, está patente no Museu do Côa, em Foz Côa, até ao próximo dia 30 de junho.

"Esta exposição ambicionou reunir um conjunto representativo de vários monumentos da criação do mestre surrealista, desafiando o público a embarcar numa viagem de descoberta e de sonho", disse à Lusa a comissária da exposição, Alexandra Silvano.

Cruzeiro Seixas, 98 anos, soma mais de sete décadas de produção artística, entre os primeiros momentos do Grupo Surrealista de Lisboa e a sua exposição inaugural, em 1949, e um percurso que remonta à infância, em que desenhava os seus próprios brinquedos.