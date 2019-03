Actualidade

A exposição "Belas Artes da Academia. Hoje", com obras de 27 artistas académicos contemporâneos portugueses, do desenho à pintura e escultura, vai abrir ao público na quarta-feira, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

A mostra, resultado de uma parceria entre o Banco de Portugal e a Academia Nacional de Belas Artes, é inaugurada hoje, às 18:30, e ficará patente até 28 de abril, inserida no programa das "Comemorações do 180.º Aniversário da Fundação da Academia de Belas Artes".

Serão exibidas obras em desenho, pintura, escultura e fotografia de artistas como Álvaro Siza, António Marques Miguel, António Pedro Ferreira Marques, António Pedro Quadros, António Vidigal, Armando Alves, Clara Meneres, Cristina Castel-Branco, Emília Nadal, Gil Teixeira Lopes, Graça Morais, Guilherme Parente, Hugo Ferrão, Isabel Sabino e Joaquim Lima Carvalho.