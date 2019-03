Actualidade

O Encontro de Novas Dramaturgias volta a decorrer em Coimbra, com a presença de artistas como Albano Jerónimo, Miguel Castro Caldas e Lígia Soares, num evento que pretende refletir sobre o teatro contemporâneo português.

A quarta edição do festival Encontro Novas Dramaturgias (END) decorre de 27 a 29 de março, em vários espaços da cidade, tendo no Teatro Académico de Gil Vicente o palco para alguns dos espetáculos que vão ser apresentados durante o evento.

O END, que vai na sua quarta edição, "é um fórum continuado de reflexão sobre as práticas da dramaturgia do teatro português contemporâneo", que, durante três dias, se assume como "um espaço quase único" para tomar o pulso à nova dramaturgia portuguesa, disse à agência Lusa Fernando Matos de Oliveira, diretor do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), entidade que coproduz o festival com o Colectivo 84.