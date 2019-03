Actualidade

O colóquio "Arquiteturas Cruzadas: Encontros de Educação, Território e Património Cultural" vai reunir arquitetos e docentes na quarta-feira, em Lisboa, para promover a literacia, boas práticas e a compreensão do ambiente construído.

Organizado pela Fundação Serra Henrique, o encontro resulta da realização cruzada de seis programas dinamizados por esta entidade, e decorrerá entre as 14:30 e as 19:00 no Palácio Foz, em Lisboa.

O programa do colóquio inclui conversas sobre arquitetura moderna, ensino da arquitetura em Portugal, apresentação de lugares patrimoniais abandonados, e a apresentação de casos de reabilitação como Marvão.