Holanda/Ataque

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências ao rei dos Países Baixos, vincando o "firme repúdio" pelo "ignóbil atentado" que foi o tiroteio em Utrecht, na Holanda.

Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República é dada nota da mensagem de condolências enviada ao rei dos Países Baixos, em nome do povo português e do próprio Marcelo Rebelo de Sousa.

"Na sequência do ignóbil atentado que hoje teve lugar em Utrecht, o Presidente da República enviou, em nome do povo português e no seu próprio, uma mensagem de condolências ao Rei dos Países Baixos, transmitindo sentimentos de pesar às famílias das vítimas e votos de rápidas melhoras a todos os feridos", pode ler-se.