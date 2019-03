Actualidade

O médio Bernardo Silva afirmou hoje que está a fazer a melhor temporada da sua carreira no Manchester City, mas considerou que Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor futebolista português da atualidade.

"O Cristiano é insubstituível. A seleção fica muito mais forte com ele. Sinto que sou importante, quero ser importante para a equipa e dou o meu melhor para ajudar a seleção", afirmou Bernardo Silva, em conferência de imprensa, minutos antes do primeiro treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional começou hoje a preparar o arranque da qualificação para Euro2020, em que recebe Ucrânia e Sérvia nas primeiras duas jornadas do grupo B.