Actualidade

O incêndio que ocorreu hoje de manhã em Oeiras, no distrito de Lisboa, matou 23 dos 24 gatos que viviam na habitação com três mulheres, mãe e duas filhas, disse à agência Lusa fonte do município.

Questionada pela Lusa relativamente ao número de animais de estimação presentes na habitação, a autarquia afirma que "não tinha conhecimento da situação, nem de reclamações da vizinhança ou sinalização de qualquer situação anormal".

De acordo com a mesma fonte, na terça-feira será feita uma "vistoria de segurança e salubridade à fração", seguindo-se, "ainda esta semana", uma vistoria à totalidade do edifício afetado pelas chamas.