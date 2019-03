Actualidade

Quatro jogadores do FC Porto B integraram hoje o primeiro treino que a seleção brasileira de futebol fez em Portugal, na preparação para o jogo de sábado, com o Panamá, no estádio do Dragão.

Os jovens 'dragões' Levi Faustino, Gonçalo Borges, Afonso Sousa e Justiniano foram chamados ao apronto realizado no Estádio do Bessa, no Porto, para colmatar algumas ausências na seleção brasileira, tendo, inclusive, participado na 'peladinha' orientada pelo técnico Tite.

O selecionador dos 'canarinhos' promoveu um treino ligeiro, no qual apenas Casimiro, Danilo, Éder Militão, Miranda, Philippe Coutinho e Felipe Anderson, além dos guarda-redes Ederson, Alisson e Werton, começaram de início.