Actualidade

A ex-ministra da Saúde Ana Jorge vai liderar um "estudo de avaliação" sobre o modelo de organização do Sistema de Saúde Militar, que deverá estar pronto até ao final de maio, segundo um despacho do ministro da Defesa Nacional.

O "estudo de avaliação" do Sistema de Saúde Militar deverá ser entregue até 31 de maio e conter "propostas concretas" sobre o modelo de organização, capacidades do Hospital das Forças Armadas, serviços prestados, indicadores de eficiência, sustentabilidade e interação com o Serviço Nacional de Saúde, refere o despacho, assinado na quinta-feira passada e a que a Lusa teve hoje acesso.

O estudo será desenvolvido pela médica Ana Jorge, ex-ministra da Saúde nos XVI e XVII governos, indica o despacho de João Gomes Cravinho.