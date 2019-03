Actualidade

Uma empresa belga vai testar em abril no oceano Pacífico a mineração em larga escala do fundo do mar, um projeto que será acompanhado por cientistas, que vão estudar os efeitos ambientais.

O teste é o primeiro de uma técnica para aspirar metais como cobre ou ferro em larga escala, processo que será acompanhado por uma equipa independente de cientistas europeus, que vão estudar os efeitos nos ecossistemas marinhos dos sedimentos levantados pela mineração, de acordo com a última edição da revista Nature.

As empresas de mineração sempre desejaram explorar os metais preciosos e valiosos do fundo mar, uma prática para a qual os cientistas sempre alertaram, afirmando que pode provocar danos irreparáveis nos ecossistemas marinhos.