Actualidade

Bruno de Carvalho já apresentou recurso da expulsão de sócio do Sporting, disse hoje à agência Lusa fonte próxima do antigo presidente do clube 'leonino'.

A mesma fonte confirmou ainda que o ex-vice-presidente Alexandre Godinho também já recorreu da pena de expulsão de sócio, tomada pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, em 01 de março passado.

Estes recursos deverão agora ser apreciados em Assembleia-Geral do clube, que ainda não tem data marcada.