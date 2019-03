Actualidade

Djaimilia Pereira de Almeida venceu o Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2018, com o livro "Luanda, Lisboa, Paraíso", o seu mais recente romance, editado pela Companhia das Letras, anunciou hoje a organização.

O galardão foi outorgado por maioria do júri - presidido por José Carlos Seabra Pereira e composto por Mário Cláudio, Isabel Pires de Lima, Pedro Mexia e António Carlos Cortez --, e a cerimónia de entrega decorrerá no dia 30 de março, no Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

Quanto ao prémio Tributo de Consagração - que visa distinguir a carreira de um autor - foi atribuído por unanimidade o tradutor e poeta José Bento, divulgador da cultura hispânica em Portugal, que traduziu autores como Miguel Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, María Zambrano, Octavio Paz ou Federico García Lorca.