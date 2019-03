Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) pediu hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que investigue os homicídios cometidos na campanha contra as drogas nas Filipinas, após a retirada do país do Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Como membro do conselho, o país está obrigado a manter os mais altos padrões de direitos humanos, a cooperar plenamente e a aceitar um maior controlo", defendeu a diretora-adjunta do programa de justiça internacional da HRW, Param-Preet Singh.

No dia 17 de março de 2018, o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, retirou o país do tratado que dá jurisdição ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar ações criminais no seu território - com a medida a ser efetiva a partir da mesma data do ano seguinte. A saída foi então oficializada no passado domingo.