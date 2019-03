Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas, na segunda-feira, depois de terem sido atingidas por disparos quando voltavam de uma secção de voto em Baghaichhari, no sudeste do Bangladesh, indicaram as autoridades.

De acordo com o polícia local Manjurul Alam, homens armados dispararam sobre dois carros que regressavam de uma secção eleitoral em Baghaichhari, no distrito de Rangamati. O ataque ainda não foi reivindicado.

A população foi chamada às urnas em Rangamati em eleições locais, mas alguns candidatos boicotaram as eleições, citando irregularidades.