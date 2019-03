Actualidade

A primavera começa na quarta-feira com as previsões meteorológicas a apontarem para bom tempo, com céu limpo e temperaturas máximas que podem ser em algumas regiões do país acima dos 20 graus Celsius.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio da primavera começa na quarta-feira às 21:58 (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Joana Sanches, antecipa que o primeiro dia de primavera vai ser de bom tempo.