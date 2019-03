Actualidade

"Palavril", conjugação de Palavra-Abril, é o nome da chaimite que, a partir de 01 de abril, estará exposta junto ao edifício mais recente da Assembleia da República, em Lisboa, numa homenagem ao 25 de Abril de 1974.

Prestar tributo à "data gloriosa", dia de "libertação da palavra amordaçada", é o objetivo do artista plástico António Colaço ao caligrafar aquele ícone da revolução, que pôs termo a 48 anos de ditadura em Portugal, e devolveu a democracia aos portugueses permitindo-lhes "falar, discutir e discordar", acrescentou o artista à agência Lusa.

"Palavril" é também o "corolário" de uma exposição com trabalhos de António Colaço que, no dia 04 de abril, será inaugurada nos corredores do rés-do-chão do edifício principal do parlamento, acrecentou.