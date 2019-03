Actualidade

O avançado Cristiano Ronaldo integrou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia na fase de qualificação para o Euro2020, numa sessão em que Bruno Fernandes foi o único jogador ausente.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos já contou com o capitão de Portugal, que estava ausente da equipa desde o Mundial2018, que se realizou na Rússia. O último treino de Cristiano Ronaldo com a seleção nacional aconteceu em 29 de junho, em Kratovo, um dia antes da eliminação perante o Uruguai (derrota por 2-1), nos oitavos de final.

O avançado da Juventus subiu ao relvado na companhia de Fernando Santos e, nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social, integrou sem limitações a sessão de trabalho.