Actualidade

O tribunal de Vila Nova de Gaia optou por julgar à porta fechada um ex-diretor e quatro antigas funcionárias da Aldeia SOS de Gulpilhares, naquele concelho, por alegados maus-tratos a crianças e jovens à guarda da instituição.

Ao iniciar a sessão de hoje, a primeira do julgamento, o presidente do coletivo de juízes alegou que as vítimas eram menores à data dos factos, justificando assim um despacho que disse ter proferido para realização do julgamento com exclusão de publicidade.

Face à decisão, jornalistas e público tiveram de abandonar a sala e apenas o acórdão não pode ser proferido à porta fechada.