Actualidade

Mais de 2.000 médicos já estão a passar receitas aos utentes através do telemóvel, uma funcionalidade que entrou em vigor há um mês, anunciou hoje à Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Antes desta funcionalidade, o médico tinha de usar computador com leitor de cartão, para o cartão da Ordem dos Médicos ou cartão do cidadão. Agora, usa a chave móvel digital com valor de assinatura, o que permite que as receitas médicas sejam passadas pelo médico através do telemóvel e enviadas diretamente para um número de telemóvel ou e-mail do utente.

Este projeto vai ser explicado na "Portugal eHealth Summit", a cimeira de tecnologia e saúde que decorre de hoje até sexta-feira em Lisboa, promovida pelo Ministério da Saúde, através dos SPMS.