Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade sublinhou hoje que a redução dos preços dos transportes é extensiva a todo o país, acrescentando que o valor da redução será definido localmente por cada autoridade de transporte.

Falando em Braga, durante a 3.ª Conferência Anual das Autoridades de Transporte, José Gomes Mendes destacou que a redução dos preços se insere na aposta do Governo na alteração do paradigma da mobilidade, com vista à crescente utilização do transporte público em detrimento do individual.

"O Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) é um programa nacional, foi desenhado assim, está muito claro na Lei do Orçamento do Estado. Convém sermos claros e rigorosos: cobre todo o país", referiu.