O congresso do Ação Democrática Independente (ADI), na oposição em São Tomé e Príncipe, marcado para o dia 30 deste mês, foi adiado, anunciou hoje o partido, sem indicar nova data.

Numa nota de apenas dois parágrafos, distribuído hoje à imprensa, o ADI comunica "a todos os militantes, amigos e simpatizantes que não será possível a realização do congresso de 30 de março", justificando o adiamento com um "atraso registado nos trabalhos preparativos".

O comunicado, assinado por José da Graça Diogo, da comissão política do ADI, refere que o partido vai realizar as assembleias distritais e regional "com vista à eleição dos delegados ao congresso", e "nos próximos dias" convocará uma reunião do conselho nacional para "a fixação da nova data do congresso".