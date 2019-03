Actualidade

As mulheres, enquanto produtoras de pensamento, arte e conhecimento, são o mote para o evento Abril no Feminino, hoje apresentado em Coimbra, que propõe 16 iniciativas culturais em oito espaços e duas ruas daquela cidade.

"É uma proposta de programação em que as mulheres são o pretexto das várias iniciativas que vão ocupar a cidade de Coimbra", disse à agência Lusa a programadora cultural Margarida Mendes Silva, adiantando que o programa, de 02 a 30 de abril, propõe conversas, exposições, uma visita orientada, filmes, leitura encenada, um concerto de música barroca e teatro para a infância.

O programa abre a 02 de abril, no Museu Nacional de Machado de Castro, com a exposição "Num Milionésimo de Segundo", com ilustrações de Catarina Sobral, "reconhecida como um dos maiores talentos da ilustração nacional".