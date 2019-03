Actualidade

O tenista norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido do Estoril Open em 2018, vai regressar este ano à prova portuguesa do circuito ATP, anunciou hoje a organização, garantindo que a edição de 2019 terá "o melhor quadro de sempre".

Tiafoe, 34.º do ranking da ATP, derrotado na final do ano passado pelo português João Sousa, foi o último nome a ser anunciado de uma lista que inclui, pela primeira vez, dois jogadores do 'top 10' mundial, o sul-africano Kevin Anderson (sétimo da hierarquia) e o grego Stefanos Tsitsipas (10.º).

A quinta edição da prova portuguesa, que vai decorrer no Clube de Ténis de Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio, contará também dois jogadores do 'top 20' do ranking da ATP: o italiano Fabio Fognini (17.º) e o francês Gael Monfils (20.º).