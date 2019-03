Actualidade

A produção automóvel registou um crescimento de 33% em fevereiro deste ano, face a igual mês de 2018, atingindo 31.852 veículos, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

Desde o início do ano saíram das fábricas instaladas em Portugal 62.778 veículos, isto é, mais 27,6% do que em igual período do ano passado, salienta a ACAP em comunicado.

Por categoria, em fevereiro, foram produzidos em Portugal 26.000 veículos ligeiros de passageiros, mais 29,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.