Actualidade

Cerca de 25 organizações da pesca da sardinha espanholas e portuguesas decidiram hoje em Peniche, num encontro inédito, exigir para este ano uma quota de pesca superior a 15.425 toneladas face à melhoria do 'stock' daquele recurso.

O setor "entende que, para 2019, os governos de Portugal e Espanha devem adotar como ponto de partida um total de capturas de 15.425 toneladas para os dois países, suscetível de seren aumentadas ainda no decorrer de 2019", disse em conferência de imprensa Humberto Jorge, presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco, anfitriã do encontro, em Peniche, no distrito de Leiria.

Assim, o total de capturas ficaria acima do de 2018, ano em que foi de cerca de 12.000 toneladas, reduzidas ao longo ao ano para 9.000 toneladas, mas ainda assim baixo das possibilidades de pesca definidas para 2017.