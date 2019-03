Actualidade

A ADENE - Agência para a Energia quer uniformizar os critérios de acesso à tarifa social entre eletricidade e gás natural, o que aumentaria os beneficiários deste apoio no gás natural, e alargar a medida ao gás de botija.

As recomendações da ADENE constam de um estudo sobre a aplicação das tarifas sociais de eletricidade, criada em 2010, e de gás natural, em 2011, que contabiliza existirem, no terceiro trimestre do ano passado, 812.680 beneficiários da tarifa social na energia elétrica e 35.543 da tarifa de gás natural.

As conclusões do estudo, a que a agência Lusa teve acesso, apontam para a "pertinência" da eventual adoção de políticas e medidas complementares, como "a uniformização dos critérios de elegibilidade" para acesso à tarifa social entre energia elétrica e gás natural que, segundo a ADENE, se traduziria num aumento de beneficiários da tarifa social de gás natural.