Actualidade

(CORREÇÃO) Redação, 19 mar (Lusa) - A Unique Boutique Hotels irá gerir quatro unidades hoteleiras em Monchique, num investimento que totaliza 10,5 milhões de euros entre aquisição e renovações, disse o presidente executivo da rede hoteleira, Miguel Velez, à Lusa .

"O investimento de aquisição são nove milhões de euros", disse Miguel Velez, que adiantou ainda que estão identificados, "entre renovações, redecorações, novos espaços e novos quartos, 1,5 milhões de euros de investimentos", alguns já concretizados, outros "a ser concretizadoas agora e até ao verão", e ainda outros posteriormente.

Para além de Miguel Velez e Adrian Bridge, fundadores da Unlock Boutique Hotels, participa no consórcio Paula Nascimento, acionista da Sociedade da Água de Monchique. (CORRIGIU NO TERCEIRO PARÁGRAFO QUEM PARTICIPA NO CONSÓRCIO)