Idai

O secretariado-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) apelou hoje para a concertação de esforços dos países da organização no apoio às populações afetadas pelo ciclone Idai, que causou pelo menos 84 mortos em Moçambique.

Segundo a organização, o secretário-executivo, Francisco Ribeiro Telles, "está em contacto" com a Presidência cabo-verdiana da CPLP, "no sentido de se concertarem esforços" dos nove Estados-membros para a "ajuda e assistência às populações afetadas".

De acordo com a mesma nota, Ribeiro Telles transmitiu às autoridades moçambicanas "profundo pesar pela situação verificada nas regiões do centro e do norte de Moçambique" e manifestou "a sua solidariedade para com o povo moçambicano".