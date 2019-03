Actualidade

O Hospital de São João, no Porto, revelou hoje que avançou com um inquérito aos contratos de aluguer dos contentores onde estão a pediatria e neurocirurgia, mas dado não existirem "indícios de irregularidades" decidiu não promover diligências adicionais.

Em comunicado, a administração do centro hospitalar explicou que em abril de 2018, face às declarações da bastonária da Ordem dos Enfermeiros sobre o aluguer de contentores instalados provisoriamente nas instalações, resolveu promover a abertura de um processo de inquérito para o qual pediu à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte a nomeação do instrutor.

"Ponderadas as conclusões e recomendações formuladas no relatório elaborado pela instrutora e a análise ao mesmo pedida à assessoria jurídica, dado que não existiam factos concretos ou indícios de irregularidades criminais ou disciplinares, o conselho de administração decidiu, em janeiro de 2019, não haver motivo para promover quaisquer diligências instrutórias adicionais", acrescentou.