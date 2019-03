Óbito/Maurílio de Gouveia

O arcebispo emérito de Évora, Maurílio de Gouveia, que morreu hoje na Madeira, vai ser sepultado numa capela lateral da Igreja do Espírito Santo, em Évora, divulgou o atual prelado alentejano, Francisco Senra Coelho.

Numa nota publicada na página de Internet da Diocese de Évora, o atual arcebispo indicou que os restos mortais de Maurílio de Gouveia ficarão em câmara ardente no Eremitério Maria Serena, na Madeira, antes de serem transladados para a Catedral do Funchal, onde vão decorrer exéquias solenes.

Posteriormente, referiu, o corpo do arcebispo emérito de Évora será transladado para a Sé Catedral da cidade alentejana, onde também serão celebradas as exéquias, ficando sepultado numa capela lateral da Igreja do Espírito Santo.