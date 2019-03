Sporting

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) indeferiu hoje o recurso de um advogado que pedia o afastamento do juiz Carlos Delca do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, disse à agência Lusa fonte judicial.

Segundo a mesma fonte, o incidente de recusa suscitado pelo advogado de um dos 44 arguidos no processo foi "indeferido" pela Relação de Lisboa.

O recurso interposto pelo advogado Miguel Matias levou a que o início da fase de instrução, previsto para 06 de março, assim como todas as sessões então agendadas, fossem adiados. Com esta decisão do TRL, é previsível que o juiz de instrução criminal Carlos Delca marque, nos próximos dias, nova data para o início da fase instrutória, explicou à Lusa outra fonte judicial.