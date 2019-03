Actualidade

A Madeira vai retomar o prémio literário John Dos Passos para as modalidades de prosa de ficção ou ensaio, no valor de sete mil e quinhentos euros, revelou hoje, em suplemento, o Jornal Oficial da Região.

Instituído em 2007, pelo município da Ponta do Sol, em homenagem ao escritor norte-americano John Dos Passos, descendente de portugueses, autor de "Manhattan Transfer", o prémio foi atribuído apenas em três edições - 2007, 2009 e 2011 - e é agora retomado pelo executivo regional.

Na resolução hoje publicada, é recordado que foi obra do Governo regional a construção do Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol, onde os antepassados do escritor "têm raízes".