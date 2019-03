Actualidade

A quarta temporada da série brasileira "Psi" terá estreia simultânea no domingo no Brasil e também em Portugal na plataforma de 'streaming' da HBO que, no caso de Portugal, está disponível na operadora Vodafone.

A série tem como pano de fundo as experiências da personagem psicanalista Carlo Antonini e seus pacientes que vivem na cidade de São Paulo, no Brasil.

Além dos pacientes, Carlo enfrenta ainda problemas com a ex-mulher, um filho e enteados, e investiga por conta própria crimes e casos complexos que aconteceram em São Paulo.