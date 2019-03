Idai

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas partiu hoje para Moçambique com uma equipa que tem como objetivo realizar um "diagnóstico rigoroso" sobre a situação da comunidade portuguesa e dos meios necessários para ajudar.

"O objetivo da missão é realizar um diagnostico tão rigoroso quanto possível sobre as condições da comunidade portuguesa em Moçambique, nomeadamente na região da Beira. Estamos a falar de uma região e de uma jurisdição consular que corresponde a toda a Península Ibérica, que se encontra sem comunicações nesta altura", disse José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.

No grupo que partiu para Moçambique estão elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do instituto Camões.