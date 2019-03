Venezuela

Os bancos venezuelanos estão a ter dificuldades para cobrir o fundo de garantia legal obrigatório, denunciou na terça-feira a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria.

"Não quero causar alarme, mas a situação da banca nacional [venezuelana] não é boa. Muitos bancos não cobriram o fundo", disse o porta-voz daquela comissão, José Guerra.

Na Venezuela existe um fundo de reserva ou de garantia que as entidades financeiras não podem usar para créditos e são depositados no Banco Central da Venezuela (BCV), para garantir o dinheiros dos clientes dos bancos, caso solicitem ou surjam problemas com aquelas instituições.