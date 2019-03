Nova Zelândia/Ataque

O Governo australiano advertiu hoje que "todas as opções estão em cima da mesa" relativamente às relações com a Turquia, ao considerar os comentários do Presidente turco sobre o ataque na Nova Zelândia "ofensivos e imprudentes".

"Vou esperar para ver qual será a reação do Governo turco, antes de decidir novas medidas, mas posso dizer-vos que todas as opções estão em cima da mesa", afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em declarações à imprensa, depois de ter convocado o embaixador turco em Camberra, Korhan Karakoc.

"O Presidente turco [Recep Tayyip] Erdogan fez comentários que me parecem extremamente ofensivos para os australianos e extremamente imprudentes no ambiente sensível que vivemos", disse o chefe do Governo, que exigiu ainda a retirada dos comentários do chefe de Estado turco.