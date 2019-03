Actualidade

Matosinhos recebe hoje e quinta-feira o grupo de trabalho do Conselho Internacional dos Trabalhadores Portuários, que vai analisar realidades portuárias e preocupações dos trabalhadores, anunciou o Sindicato dos Estivadores e das Atividades Logísticas (SEAL).

O encontro vai reunir cerca de 50 dirigentes sindicais dos países europeus filiados no International Dockworkers Council (IDC, sigla em inglês), organização formada por associações de trabalhadores portuários de todo o mundo e que representa mais de 100 mil estivadores, indicou o SEAL em comunicado.

Nesta reunião periódica do grupo de trabalho, o SEAL destacou as presenças do coordenador mundial do IDC, Jordi Aragunde Miguens, e a do coordenador europeu do IDC, Anthony Tétard.