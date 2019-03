Actualidade

A Walt Disney fechou hoje a compra do grupo de 'media' e entretenimento 21st Century Fox, por 71,3 mil milhões de dólares (61,5 mil milhões de euros), depois de ter recebido 'luz verde' de reguladores de vários países.

A fusão, que prevê uma enorme transformação na indústria do entretenimento, aguardava a aprovação de vários reguladores para se tornar efetiva, depois de acionistas dos dois grupos terem chegado a acordo, em julho do ano passado.

A aquisição de uma parte significativa do negócio da 'rival', assim como dos conteúdos envolvidos, como "Star Wars", Marvel, Pixar, "The Simpsons" e "Avatar", abrem caminho para o lançamento, ainda este ano, do serviço de assinatura Disney+, plataforma com a qual a Walt Disney pretende competir com a Netflix, líder do setor.