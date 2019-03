Actualidade

Pelo menos seis elementos das forças paramilitares paquistanesas morreram hoje no sudoeste do Paquistão, num ataque dos talibãs a um posto de segurança na província do Baluchistão, anunciaram as autoridades locais.

Os talibãs paquistaneses, conhecidos como Tehreek-e-Taliban, reivindicaram o ataque no distrito de Ziarat, esta manhã, numa declaração em urdu.

Na mesma nota, os talibãs afirmaram tratar-se de uma vingança pela morte de membros do grupo às mãos da força paramilitar Baluchistan Levies.