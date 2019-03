Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai pedir um adiamento curto da data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até ao final de junho, noticiou hoje a BBC.

Uma fonte do gabinete da primeira-ministra, Theresa May, disse existir uma justificação "para dar ao Parlamento um pouco mais de tempo para chegar a um acordo".

"As pessoas deste país estão à espera há quase três anos [para a retirada britânica da EU]. Elas estão fartas do fracasso do Parlamento em tomar uma decisão e a primeira-ministra partilha dessa frustração", disse.