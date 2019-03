Actualidade

O presidente da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), em Timor-Leste, criticou hoje três obras iniciadas há vários anos pelo Governo central que estão "abandonadas e por terminar".

Mari Alkatiri referia-se a dois projetos do Ministério do Turismo, o monumento de Lifau, que marca a chegada dos portugueses a Timor-Leste, e o passeio marítimo de Pante Macassar. O terceiro projeto, do Ministério da Administração Estatal, é o edifício do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

"Uma obra tão importante como o monumento de Lifau, que foi inaugurado no âmbito das celebrações dos 500 anos da chegada dos portugueses, está totalmente abandonado e por terminar", disse à Lusa.