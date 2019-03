Actualidade

O Presidente interino do Cazaquistão propôs hoje dar um novo nome à capital, Astana, "em honra" do antigo chefe de Estado Nursultan Nazarbaiev, que renunciou na terça-feira ao cargo após cerca de 30 anos no poder.

De acordo com a agência de notícas France-Presse (AFP), Kassym-Jomart Tokayev propôs o nome "Nursultan".

Na terça-feira, Nursultan Nazarbaiev, de 78 anos, anunciou a demissão, após cerca de 30 anos na liderança deste país da Ásia central rico em hidrocarbonetos, mas confrontado com uma crescente contestação social.