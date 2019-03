Idai

O Papa Francisco expressou hoje pesar e apelou ao apoio para as vítimas da passagem, na semana passada, do ciclone Idai em Moçambique, Zimbabué e Malaui, países onde deixou um rastro de destruição e mortes.

"As grandes inundações espalharam o luto e a devastação em várias regiões de Moçambique, Zimbabué e Malaui", assinalou o papa perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro para a habitual audiência geral das quartas-feiras.

"A estas populações que me são queridas exprimo o meu pesar e a minha solidariedade. Confio as numerosas vítimas e as suas famílias à misericórdia de Deus e imploro o reconforto e o apoio para todos os que foram afetados por esta calamidade", acrescentou.