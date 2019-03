Ébola

O número de mortes por Ébola no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) alcançou as 606, e os contágios chegaram aos 968, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do país.

Neste número oficial, entre os 606 óbitos por Ébola, 541 foram confirmados positivos em laboratório, enquanto nos casos de contágio, de entre os 968 registos, 903 foram laboratorialmente confirmados.

Este surto de Ébola - o mais letal na história da RDCongo e o segundo maior de sempre em todo o mundo em número de mortes e de casos de contaminações, a seguir à epidemia na África Ocidental em 2014 - foi declarado no passado dia 1 de agosto nas províncias do Kivu Norte e Ituri.