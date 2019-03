Actualidade

O médio Rúben Neves afirmou hoje que Portugal tem condições para revalidar o título de campeão europeu de futebol e considerou que qualquer equipa fica "sempre mais forte" com a inclusão de Cristiano Ronaldo.

"Qualquer equipa no mundo é melhor com Cristiano. É o melhor jogador do mundo. Vamos iniciar um novo ciclo e vamos encarar esta fase como fazemos em todas as competições e em todos os que jogos, com o objetivo de ganhar", afirmou Rúben Neves em conferência de imprensa, antes de mais um treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O médio do Wolverhampton apontou Cristiano Ronaldo como um "exemplo" e destacou a boa forma que o avançado tem demonstrado na Juventus.