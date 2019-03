Idai

O Sporting vai promover uma recolha de alimentos em solidariedade com as vítimas em Moçambique da passagem do ciclone Idai, no dérbi com o Benfica para a Taça de Portugal de futebol, no próximo dia 03 de abril.

"No dia 03 de abril, para o jogo Sporting-Benfica, o Sporting e a Fundação Sporting vão levar a cabo uma recolha de alimentos a enviar para Moçambique na sequência da tragédia que atingiu o país. O Sporting apela à solidariedade de todos. Ajude-nos a ajudar", lê-se no Twitter dos 'leões'.

Sporting e Benfica defrontam-se em 03 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de os 'encarnados' terem vencido os 'verde e brancos' por 2-1, no primeiro jogo, em 06 de fevereiro.